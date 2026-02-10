ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル予選（１０日）、北京五輪銅メダリストの堀島行真（２８＝トヨタ自動車）は予選１回目で、８５・４２点の高得点をマークし、１位で１２日の決勝進出を決めた。堀島は華麗なカービングターンを披露し、エアでもダブルフルツイスト、コーク１０８０を決め、力強くガッツポーズ。一人８０点台の大台に乗せる滑りで、難なく予選を通過した。中継で解説を務めたモーグルで