新日本プロレス１１日の大阪大会で成田蓮（２８）とのＶ１戦に臨むＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が公開調印式で決戦への意気込みを明かした。王座戦を翌日に控えたこの日、両者は公開調印式で対峙。成田から「明日はコイツがこのＮＥＶＥＲのベルトを俺の腰に巻く。それだけだ。テメーはそのために明日、大阪に来るんだ。分かったか、よく覚えとけバカヤロー。そのベルト磨いてきたか？しっかり磨いて、この