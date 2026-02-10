ボートレース児島の「ヴィーナスシリーズ第２１戦第１５回クラリスカップ」は１０日、準優勝戦が行われた。準優１０Ｒは好枠の土屋千明と平山智加がワンツー態勢だったが、２周１Ｍで内をすくった土屋南（２９＝岡山）が平山を逆転して優出。レース後は「良かった〜。（平山）智加さんはちゃんとさばいてくるんで、気が気じゃなかった」とＧ?３Ｖの女傑に競り勝ち興奮気味だ。「準優はペラを叩き変えて直線は落ちたけど、回