巨人の宮崎春季キャンプで２年ぶり５度目の臨時コーチを務める球団ＯＢの松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が、１０日にキャンプ地を訪れた。グラウンドに姿を見せた松井氏は、野手陣にあいさつ。その後の打撃練習ではリチャードや石塚、中山らに身ぶり手ぶりを交えて指導した。さらには球場に隣接しているひなた武道館で開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学。慌ただしいスケジュールを華麗にこなした。