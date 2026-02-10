宮崎キャンプ中の巨人・森田駿哉投手が１１日に行われる紅白戦を翌日に控え「まずは真っすぐで勝負できるように。カウントをしっかりつくれるようにしたい」と意気込んだ。７回制で、２イニングを投げる予定となっている。９日の第２クール最終日にはブルペンでチーム最多となる２３１球の熱投を見せた左腕。この日もブルペン入りし、変化球を交えながら５９球を投じた。「打者が嫌だなと思う球を、１球種でも、１つでもどうや