◆ミラノ・コルティナ五輪▽ショートトラック混合リレー準々決勝（１０日、イタリア・ミラノ）スピードスケート・ショートトラック混合リレーの準々決勝が行われ、２組に出場した日本はペナルティーで準決勝進出はならなかった。金井莉佳（日大）、中島未莉（トヨタ自動車）、宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）が出場した。３走の宮田が相手チームを倒したとみなされ、ペナルティーとなった。日本ショートト