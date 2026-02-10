俳優の神木隆之介（３２）が一般女性と結婚したことが１０日、分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。同サイトで「ご報告」の表題のもと「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と発表した。神木は１９９３年５月１９日生まれの３２歳。９９年のドラマ「グッドニュース」で子役デビューし、一躍、人気者に。０