きょう2月10日は「レ（0）フ（2）ト（10）」の語呂合わせから「左利きグッズの日」です。世の中の1割が左利きといわれていますが、左利きの人たちに役立つアイテムを取材しました。 鹿児島市のこちらの雑貨店では、左利き用のグッズを扱っています。たまたま来店していた左利きの客に話を聞いてみると… （左利き20代）「急須やおたまもだが、やっぱりはさみ。たまに左利き用じゃないとまったく切れない時がある」 （レポӦ