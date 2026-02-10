鹿児島市の新年度当初予算案が10日に発表されました。一般会計の総額が3048億円となり、初めて3000億円を超えました。 （鹿児島市・下鶴隆央市長）「『先を見据え、今に挑み、未来を拓く』持続可能なまちづくりに積極果敢に挑戦する予算とした」 鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案の総額は3048億円あまりとなり、今年度より95億円増え、4年連続で過去最高となりました。 歳入面では、給与所得が増えたことなどから、市税が