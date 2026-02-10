（キャスター）ここからは県政担当の小川記者とお送りします。 9200億円余りの県の新年度予算案ですが、塩田知事は何を重視して編成したのでしょうか？ （記者）厳しさを増す物価高騰への対策を第一に挙げています。物価高騰への総合緊急対策は今年で4年目を迎え、新年度は今年度より77億円多い154億円を計上。エネルギーや原材料価格高騰、子育てや教育にかかる費用の負担軽減を図ります。 （キャスター）