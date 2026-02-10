鹿児島県教育委員会は、今年4月から県内の一部の県立学校に「副校長」という新たな役職を導入すると発表しました。 今年4月から一部の県立学校で導入される「副校長」は、校長や教員の負担軽減や業務の効率化が目的で、県内の公立学校で初めて導入されます。 配置される学校は現在、検討中で、3月下旬に発表する人事異動にあわせ公表する予定です。 「副校長」は教頭とは違い、校長に代わって一部の業務の判断ができるというこ