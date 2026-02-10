高校駅伝は代替わり。1、2年生による県新人駅伝が行われました。 28チームが参加した男子。今大会エントリー中、最速の5000メートル14分18秒の記録を持つ鹿児島実業の常田が引っ張ります。 （鹿児島実業・常田励羽選手）「引っ張るレースは想定していた。前半は想定通り」 しかし4チームの先頭集団から、鹿児島工業と鹿児島が抜け出します。 一度は離された工業の本門が、意地のラストスパ}