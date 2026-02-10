イタリアで開かれているミラノ・コルティナオリンピックです！スピードスケートの女子1000メートルで諏訪市出身の山田梨央選手が初のオリンピックの舞台で「7位入賞」を果たしました。実況「日本の山田梨央、インスタート、 初めてのオリンピックです」日本時間の10日未明、女子1000メートルに登場した諏訪市出身の山田梨央選手。「山田！山田！山田！」地元で行われたパブリックビューイング