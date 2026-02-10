ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が9日（日本時間10日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が101メートル、106メートル50の266・0点で銅メダルを獲得した。22年北京五輪王者の小林陵侑（チームROY）は、100メートル50、104メートルの合計260.6点で8位で種目史上初の五輪連覇はならなかった。1998年長野