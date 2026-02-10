今月6日から8日にかけて行われたJ2・J3百年構想リーグ開幕節では、高校卒業・大学卒業を控える今季加入のルーキー25人が出番を掴んだ。ベガルタ仙台のFW古屋歩夢(←仙台ユース)、ヴァンフォーレ甲府のFWスタチオーリ・ミケーレ(←日本体育大)はさっそく初ゴール。ガイナーレ鳥取のFW星景虎(←東海大)もアシストを記録し、開幕節から結果を出した。冬の全国高校サッカー選手権で初優勝を果たした神村学園高勢も大きな第一歩を