漫画家のヤマザキマリさんは2月7日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ2026オリンピックの開会式で解説を務めたことを報告した。 【画像】宇野昌磨「オリンピックに唯一心残りが…」 まさかの後悔に5万いいね「かっこよすぎる」「今からでも遅くないのでは？」 ミラノ・コルティナ五輪の開会式は6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムで開催。ヤマザキさんはNHKの中継にゲスト解説者として出