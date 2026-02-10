「俺に黙って引っ越すの？」夜逃げ中に現れた元彼ストーカーの執着▶▶この作品を最初から読む借金、DV、毒親……さまざまな事情から「もうここにはいられない」と追い込まれた人々。そんな彼らの最後の頼みの綱が、女性社長の率いる特殊な引っ越し業者「夜逃げ屋」です。漫画家としての道に迷い、行き詰まりを感じていた宮野シンイチさん。テレビで目にした「夜逃げ屋」に衝撃を受け、取材を申し込んだことをきっかけに