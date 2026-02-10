本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け先物主導で買い進まれ、前日比1286円高の5万7650円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は188社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績･配当予想の増額修正と株式2分割を発表した日比谷総合設備 [東証Ｐ]、26