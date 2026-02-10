長野・佐久長聖高校の学校公認アイドルグループ「7限目のフルール」で活動する清水埜乃椛は、青春のまっただ中にいる一人だ。スポニチ東京本社でのソロインタビューで語ったのは、きらびやかなステージの裏側にある、ごく当たり前の日常と、その歩みを静かに支え続けてくれる家族の存在だった。（推し面取材班）冬の長野の朝は、空気がきんと澄んでいる。まだ夜の名残が色濃く残る街を、車のエンジン音だけが静かに走り抜ける