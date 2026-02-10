五輪という最高の舞台で圧巻の演技を披露し、日本のスノーボード女子史上初の頂点に立った。ミラノ・コルティナ大会のビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手（２１）。五輪メダリストという重圧やけがに苦しみ、自分を見失う時期もあった。家族の支えで立ち直り、壁を乗り越えた。（中薗あずさ）３回演技し、より得点の高い２回の合計点で争うビッグエア。暫定３位で迎えた決勝３本目は、力強く両手をたたいて