【ミラノ共同】フリースタイルスキー男子モーグル予選1回目で堀島行真（トヨタ自動車）が1位となり、12日の決勝に進んだ。島川拓也（日本仮設）藤木豪心（イマトク）西沢岳人（リステル）は12日の予選2回目に回った。