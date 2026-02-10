衆院選では中道改革連合と国民民主党が２８９の小選挙区のうち４６選挙区で競合し、いずれも自民党に敗北を喫した。中道改革と国民民主の候補の得票を足すと、１５選挙区で自民を上回るだけに、今後の野党共闘のあり方に課題を残す結果となった。（薦田大和）「１００人以上（の候補者を）立てて踏ん張ったからこそ、現有プラス１になった」。国民民主の玉木代表は１０日の記者会見でそう強調した。国民民主は今回、自民党大