米倉涼子（50）が10日、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた主演映画「エンジェルフライトTHE MOVIE」（堀切園健太郎監督、Amazonプライムビデオで240以上の国や地域で13日から世界独占配信）完成披露試写会に登壇した。麻薬取締法違反容疑などで書類送検され、1月30日に不起訴処分となった一連の問題を受けて活動を自粛しており、25年6月12日に都内で行われたイベント以来、243日ぶりの公の場となった。久しぶりにスポット