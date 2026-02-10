2月8日、俳優・鈴木福が自身のXを更新。長年推してきたアイドルとの共演ショットに、驚きが集まっている。鈴木は、かねてK-POPの人気グループ・TWICEのファンを公言している。過去には自身の歌う楽曲『マル・マル・モリ・モリ！』をTWICEのMOMOとSANAが歌っていた動画を喜び、何度も見返したという。8日には、そんな“推し”のイベントに招待されたことを報告した。《MISAMOさんの1st Listening Party『PLAY』にご招待いただき