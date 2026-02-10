れいわ新選組の大石晃子、櫛渕万里両共同代表は2026年2月9日、衆院選の結果を受けて記者会見を開いた。会見中、同党から当選した山本譲司氏（比例南関東ブロック）に関する質疑応答の中で、大石氏が「気性荒いですよ。だから私以上ではないかという気がします」などと説明した場面が、SNS上で注目を集めている。また、大石氏が自身の「牛歩戦術」などのスタイルに関して説明する場面もあった。「山本譲司さん気性荒いですよ」2月8