◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１０日・リビーニョ・モーグルパーク）フリースタイルスキー男子モーグルで２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が予選１回目で全体１位となる８５・４２を記録し、１２日の決勝に進出した。島川拓也（日本仮設）、西沢岳人（チームリステル）、藤木豪心（イマトク）は同２回目に回った。予選は２段階で行われる。予選１回目は１０位タイまで