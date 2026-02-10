⼤泉 洋の新曲「陽炎」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。「喪失と再生」がテーマの今回の新曲は、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという歌詞が印象的で、スパニッシュなリズムで情熱的なバンドネオン・ガットギターが彩り、ウッドベース・ループトラックが織りなすグルーヴとブラックミュージックのテイストを感