ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充（５４）が最新ショットを公開した。１０日に自身のインスタグラムを更新した松岡。「役の為に髪切りました。」と伝えると、金髪姿の自撮り写真をアップ。さらに主演する音楽劇「ＵＭＥ‐今昔不届者歌劇‐」（２月１５日から東京／池袋のサンシャイン劇場など）の稽古終盤を迎えたことをファンに報告。「この座組で良かった。もう既に、舞台終わっての別れを思うと辛くなって