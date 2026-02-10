ＴＢＳは１０日、入院中であることを明かしているタレントのマツコ・デラックスが出演する「マツコの知らない世界」（火曜・後８時５５分）について「当面、放送への影響はありません」とコメントした。マツコは９日にＴＯＫＹＯＭＸのレギュラー番組「５時に夢中」（月〜金曜・後５時）に電話出演し、３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。レギュラー番組への影響も懸念されるが、同番組関係者はスポーツ