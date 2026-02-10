ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、スピードスケート・ショートトラック女子５００メートル予選が行われ、金井莉佳（日大）が３組２位で準々決勝に進んだ。中島未莉（トヨタ自動車）は２組３位で敗退。男子１０００メートル予選では吉永一貴（同）が４組１位で準々決勝に進出したが、宮田将吾（日本通運）は３組３位で敗れた。混合リレーに出場した日本（金井、中島、宮田、吉永）は準々決勝で失格となった。初の五輪で