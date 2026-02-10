衆議院選挙の結果を受けた特別国会が、18日に召集される見通しとなりました。衆院選で惨敗した野党第1党の中道改革連合は、新たな体制作りを急いでいます。自民・梶山国対委員長：きょう午前中、官房長官から国会の日程の伝達があった。2月18日召集、7月17日までの150日の会期でやらせていただきたいという話があった。自民党の梶山国対委員長は、10日午後、中道改革連合との国対委員長会談に臨み、政府の方針を伝えました。中道側