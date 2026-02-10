犬に与えてもいい「魚介類」4選 1.白身魚（タイ・タラなど） 白身魚は、脂肪分が少なくて消化にとても良いため、初めて魚を食べる犬や、お腹が弱い愛犬にも安心して与えられる食材です。 代表的なものには、タイ、タラ、カレイなどがあります。これらは高タンパクでありながら低カロリーなので、ダイエット中の犬や、運動量が減ってきたシニア犬の体づくりにも最適です。 味にクセがないので、いつものドッグフー