犬が見せる危険な座り方3選 健康な犬の座り方は、後ろ足が体の中心に引き寄せられ、左右対称の形になるのが一般的です。しかし、どこかに痛みや違和感があると、その場所をかばうために不自然な座り方をするようになります。病気が疑われる座り方について詳しく見ていきましょう。 1.お姉さん座り 両後ろ足を体の片側に流して座る「お姉さん座り」は、一見するとリラックスしているように見えますが、実は膝や股関節にトラブ