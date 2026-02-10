2月18日に両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』をリリースするM!LK。2月9日からは表題曲『爆裂愛してる』が先行配信され、さっそく話題を呼んでいる。そこで本記事では、M!LKの最新シングルを深掘りしつつ、彼らがSNSで“バズり”を生み出す理由にも迫りたい。【関連】M!LK、年末年始も大活躍で人気沸騰中！2026年はメンバーそれぞれの個性にも注目M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる