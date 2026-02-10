５０代の県職員の男性が山形市営駐車場へ複数台の車を不正に駐車したほか、公務中の職務離脱や公用車の私的利用などを行ったとして、県はきょう、この職員を懲戒免職処分としました。 きょう付で懲戒免職処分を受けたのは、県土整備部に所属する５０代の技能労務職員の男性です。 県によりますと、男性は、去年１０月、自家用車１台分の駐車を目的に山形市営駐車場を契約したにも関わらず、定期駐車券を使い複数台の車を駐車する