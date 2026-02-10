スタジオには、県知事選挙で初当選を果たされた平田 研さんにお越しいただきました。 激闘と言っていいかと思いますが、一夜明けてお気持ちはいかがですか？ （平田 研さん） 「実際に接戦は予想していましたけれど、本当にまさに大接戦になりまして、開票状況を息をのんで見ておりました。 改めてそういった非常に拮抗した中で選ばれた形ですので、そのことをよく承知した上で、これからの県政に当たっていきたいと