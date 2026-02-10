森木の新たな挑戦が話題を集めている（C）産経新聞社阪神を戦力外となっていた森木大智がMLBのパドレスとマイナー契約を結んだと、MLB公式サイトに現地時間2月9日までに掲載された。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック森木は高知中時代に軟式で150キロを計測、「スーパー中学生」として早熟な才能が脚光を浴びた。2021年のドラフト1位で阪神に入団。ルーキーイヤーの22年、8月28日の中日戦（バンテリ