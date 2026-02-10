女性アイドルグループ・CLEAR'Sの斜向井まなかさんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループからの卒業を発表し、さまざまな声が寄せられています。【画像全文】アイドルが突然のグループ卒業発表「こんな急なことある？」斜向井さんは「涙が毎日止まりませんでした。読んでもらえたら嬉しいです」とつづり、直筆の手紙を投稿。「3月8日（日）をもちまして斜向井まなかはCLEAR'Sを卒業させていただきます」と、グループから