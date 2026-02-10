衆院選の開票が進む中、メディアのインタビューに答える自民党総裁の高市首相＝8日、東京・永田町の党本部共同通信社は9、10両日、衆院選を受けて全国緊急電話世論調査を実施した。飲食料品の消費税を2年間ゼロにするとした与党の減税案には賛成50.9％、反対44.9％だった。派閥裏金事件に関係した候補を公認した自民党の判断は「適切ではなかった」が60.2％、「適切だった」が36.8％。高市内閣の支持率は67.3％で、今月6、7両日