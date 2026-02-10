ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第21戦「第15回クラリスカップ」は10日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、11日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。土屋南（29＝岡山）が準優勝戦10R、平山智加との2着争いを競り勝って、正月戦（昨年12月28日〜1月2日）に続いて地元優出を決めた。「もう必死でした。足は一番いい感じになってましたね。今節はずっと反省ばかりでへこんでいたけど、地元で優出できて良