ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が１０日、宮崎春季キャンプでの秋広優人内野手（２３）の打撃に目を見張った。秋広はこのオフ、山川や巨人・坂本に師事して打撃を改良した。打撃フォームも足を上げるスタイルに変更し、宮崎春季キャンプではスタンドインの打球を連発。小久保監督からも「打撃が変わった」と絶賛されていた。打撃練習が始まると王会長は座っていた椅子から身を乗り出し、背番号５２の打撃を見つめた。