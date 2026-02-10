グラビアアイドルでコスプレイヤーの霜月めあ（３０）が２１日から自身初となる単独写真展「先輩バーテンダーは誘惑したい…」を東京・三鷹のＢａｒａｃｃｅｐで開催する。８日間限定開催の写真展では、霜月が後輩バーテンダーを誘惑するシチュエーションで撮影された撮りおろし写真が展示される。２１日と２８日には予約制のイベントも実施。トークショーや撮影タイム、特典会などを盛り込んだ２時間超のプログラムとなって