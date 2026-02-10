2月10日、東京競馬場で行われた第12Rでキタノライブリー（木幡初也騎手）が1着となり、本間忍調教師（美浦）は現役109人目となるJRA通算200勝を達成した。現役109人目本間調教師は「時間は掛かってしまいましたが、積み重ねの社会ですけれども、馬主さんも良くここまで支援していただいたと思いますので、まだまだあと2年ですけれども頑張ります」と喜びを語った。