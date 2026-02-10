2月12日（木）に佐賀競馬場で行われる、佐賀記念（Jpn3・4歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。JRAからは5頭。交流重賞で堅実な走りを見せるカズタンジャーは5枠6番から。近走安定した走りを見せるデルマソトガケ、中央再転入の10歳馬ヘリオスらが出走。地方からは兵庫のオケマルなど面白い顔ぶれが揃った。発走は19時30分。【マーキュリーC】川田騎乗 カズタンジャーが豪快な差し切りV…セラフィックコールは5着JRA馬は5頭1枠1