【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の神木隆之介（32）が2月10日、所属事務所の公式サイトを通じ、結婚を発表した。【写真】神木隆之介、美人女優と急接近◆神木隆之介、結婚発表所属事務所「Co-lavo.Inc」は「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。 なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と発表した。神木のコメントも公式サイトにて掲載。「私事で大変恐縮では