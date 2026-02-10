予備校講師でタレントの林修氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで新番組「林修の本物の流儀」の配信をスタートすると１０日、発表された。現代には、膨大な情報が溢れており、怪情報や都市伝説的なものまで情報が氾濫している。番組のテーマは「本物を伝えたい」と感じた林氏が、「知の通訳」として最新の「専門知」と「本物」を伝えることだ。林氏自らがゲストのキャスティングを担当し、テレビでは聞けない、伝えきれなかった核