女優の波瑠が１０日、東京・代官山で「『ディオールバンブーパビリオン』オープンイベント」に出席した。ファッションブランド「ディオール」の新店イベント。薄い茶色のトレンチコートを羽おい登場した波瑠は「トレンチコートをドレスのように着ているのがポイント」とファッションのこだわりを説明した。１４日バレンタインデーを前にバレンタインのエピソードを問われると「自分で食べるチョコを買って、食べるのが楽