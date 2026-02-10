元「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の岩橋玄樹が１０日、１１日に発売するメジャー１ｓｔシングル「ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ」のヒット祈願を東京・増上寺で行った。同グループを脱退してから約５年。地道な活動が実を結び、ついに２度目のメジャーデビューをつかみとった。全身緑のスーツを着用し登場した岩橋は、厳かな雰囲気の中で新たな門出の成功を祈祷（きとう）した。本紙発売の「月刊ジャイアンツ」では、エグゼクティ