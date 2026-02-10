◆ネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）もどかしい走りが続く。シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は昨秋のジャパンＣで８着、有馬記念で１４着とまさかの大敗だった。「どちらのレースも不利が大きかった。ジャパンＣよりも有馬記念。有馬記念よりも今がさらにいい状態だと思います」と矢作調教師は巻き返しを期待する。ネオムターフＣは快勝した