巨人が１０日、宮崎春季キャンプ第３クール初日を迎えた。この日から巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が臨時コーチとして来訪。グラウンドに姿を現すと野手陣にあいさつし、若手からベテランまで助言を授けた。フリー打撃中にはリチャードから質問を受け、身ぶり手ぶりを交えて考えを語った。全体練習後も中山や石塚、丸、泉口、門脇から教えを請われた。松井氏と会話を重ねて